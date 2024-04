Atelier de La Grande École Cuisine végane La Grande École Le Havre, mercredi 29 mai 2024.

Atelier de La Grande École Cuisine végane La Grande École Le Havre Seine-Maritime

Tu souhaiterais en apprendre plus sur les alternatives véganes ?

Dans ce cours tu découvriras de nombreuses astuces qui te permettront d’allier gourmandise et véganisme.

Recette Spaghettis bolognaise véganes

La Cheffe, Mélusine

Passionnée et douée d’une expérience riche qui transparaît dans chacune de ses créations. Son dynamisme se manifeste par sa capacité à proposer de nouvelles idées avec enthousiasme, faisant d’elle une véritable force dans notre équipe culinaire et une professeure incroyable pour vous aider à progresser en pâtisserie et en cuisine végane !

Les petits plus

– Une boisson offerte durant l’atelier

– Chaque participant repart avec les recettes qu’il a réalisé

Public adultes

Durée 2h

Réservation obligatoire

Dans une démarche éco-responsable, pense à apporter un sac et/ou ton récipient pour emmener tes créations.

Tu souhaiterais en apprendre plus sur les alternatives véganes ?

Dans ce cours tu découvriras de nombreuses astuces qui te permettront d’allier gourmandise et véganisme.

Recette Spaghettis bolognaise véganes

La Cheffe, Mélusine

Passionnée et douée d’une expérience riche qui transparaît dans chacune de ses créations. Son dynamisme se manifeste par sa capacité à proposer de nouvelles idées avec enthousiasme, faisant d’elle une véritable force dans notre équipe culinaire et une professeure incroyable pour vous aider à progresser en pâtisserie et en cuisine végane !

Les petits plus

– Une boisson offerte durant l’atelier

– Chaque participant repart avec les recettes qu’il a réalisé

Public adultes

Durée 2h

Réservation obligatoire

Dans une démarche éco-responsable, pense à apporter un sac et/ou ton récipient pour emmener tes créations. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 17:30:00

fin : 2024-05-29 19:30:00

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@la-grande-ecole.com

L’événement Atelier de La Grande École Cuisine végane Le Havre a été mis à jour le 2024-04-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie