Art vivant Les Voyages Volcaniques Le Havre, mardi 28 mai 2024.

Art vivant Les Voyages Volcaniques Le Havre Seine-Maritime

Vendredi

Dix-huit silhouettes vêtues de noir investissent les rues et édifices havrais, animant de leurs acrobaties sensibles la ville qui a vu naître l’impressionnisme. Géométrie des corps et légèreté des mouvements suspendent la course du quotidien pour un moment de volupté artistique. Se glissant dans les interstices de ces architectures familières, les acrobates de la compagnie XY s’élèvent et s’envolent dans les prouesses physiques qui font leur signature. Mais c’est surtout par la douceur de leurs mouvements et la chaleur de leurs regards que l’on est frappé. D’un sourire, ils invitent les habitants à les rejoindre au firmament pour éprouver en toute confiance la légèreté d’être porté. Et d’un geste, ils forment un collectif éphémère, tissu de forces additionnées pour l’élévation d’une nouvelle colonne, fier d’être celui qui porte et qui soutient. La beauté des images créées en silence et l’émotion communicative des spectateurs sont autant d’instants de grâce, à savourer précieusement.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-28

fin : 2024-06-01

Apparitions spontanées au Havre

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie ciexy@ciexy.com

