Exposition Gabrielle Morin Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu, vendredi 24 mai 2024.

Dans le prolongement du Printemps des cimetières, qui aura lieu le 25 et 26 mai 2024, consacrée cette année aux femmes dans les cimetières , le musée présentera des œuvres de Gabrielle Morin, peintre paysagiste, inhumée au sein du cimetière d’Eu.

Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Le Château-Musée est fermé le mardi toute la journée et le vendredi matin.

Début : 2024-05-24 14:00:00

fin : 2024-06-07 18:00:00

Place Isabelle d’Orléans et Bragance Château-Musée Louis-Philippe

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie chateau-musee@ville-eu.fr

