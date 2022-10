[Visite guidée] Dieppe cité maritime Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime Dieppe Que ce soit hier ou aujourd’hui, Dieppe s’est toujours tournée vers la mer.

Puissant port de pêche au Moyen-âge, Dieppe devient au XVIe siècle un point de départ stratégique pour la guerre de course et pour de grandes explorations à travers le monde. La ville conquérante se fait plus coquette au XIXe siècle, lorsqu’elle impulse la mode des bains de mer. Que ce soit hier ou aujourd’hui, Dieppe s’est toujours tournée vers la mer.

dvah@mairie-dieppe.fr +33 2 35 06 62 79

