AVÉ CÉZAR 1 rue Lucien Lavacry Le Tréport, 14 mai 2024, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

Didier et Corinne, mariés depuis 25 ans, tentent de pimenter leur vie amoureuse endormie, et raviver leur romance, lors d’un week-end dans un hôtel chic et branché.

Théâtre comédie.

Avec : Frédéric BOURALY et Christelle REBOUL.

2024-05-14 20:00:00 fin : 2024-05-14 21:30:00. .

1 rue Lucien Lavacry Salle Reggiani

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Didier and Corinne, married for 25 years, try to spice up their dormant love life and rekindle their romance during a weekend at a chic, trendy hotel.

Comedy theater.

With : Frédéric BOURALY and Christelle REBOUL

Didier y Corinne, casados desde hace 25 años, intentan animar su adormecida vida amorosa y reavivar su romance durante un fin de semana en un hotel chic y de moda.

Comedia teatral.

Protagonistas : Frédéric BOURALY y Christelle REBOUL

Didier und Corinne, die seit 25 Jahren verheiratet sind, versuchen, ihr eingeschlafenes Liebesleben aufzupeppen und ihre Romanze während eines Wochenendes in einem schicken und angesagten Hotel wieder aufleben zu lassen.

Komödiantisches Theater.

Mit : Frédéric BOURALY und Christelle REBOUL

