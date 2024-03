Atelier de modelage en terre à faïence (adultes) Rouen, mardi 14 mai 2024.

Atelier de modelage en terre à faïence (adultes) Rouen Seine-Maritime

Quel lieu inspirant pour s’initier à la création ! Au sein de l’Aître Saint-Maclou, la Galerie des Arts du feu vous invite à un voyage sensoriel au cœur de la matière.

La faïence, ça vous dit ?

Guidé par un sculpteur passionné, vous expérimentez la technique du modelage autour de la création d’une pièce en terre à faïence. Inspirez-vous de la thématique de l’exposition temporaire de la Galerie pour créer votre œuvre. Une fois séchée et cuite au four céramique, vous pourrez la ramener chez vous !

Possibilité de faire réaliser une cuisson émail moyennant un forfait de 10 € par pièce.

– Cours adultes 35 €

Niveau débutant et intermédiaire

Durée 3h

Les mardis à 17h 16 mai, 20 juin, 22 août, 19 septembre, 17 octobre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-14 17:00:00

fin : 2024-05-14 20:00:00

186 Rue Martainville

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie accueil@rouentourisme.com

