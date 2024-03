Une oeuvre, un invité, un café Les bacs de Caudebec-en-Caux Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine, mardi 14 mai 2024.

Par Alain Huon, président des Cartophiles Caudebecquais.

Le passage d’eau de Caudebec-en-Caux a mis en service le 1er bac automoteur de France. Il a reçu le 1er bac à hélices de la Seine, puis le 1er diesel, peint en rouge. En 109 ans de bac à moteur et en 7 modèles différents, sans compter les remplaçants, l’histoire de ce passage d’eau depuis la fin des rames mérite d’être conté. C’est ce que nous propose Alain Huon, avec toutes ses photos et ses films.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-14 17:30:00

fin : 2024-05-14 19:00:00

Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie musees@cauxseine.fr

