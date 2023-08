LES VIVANTS Place Pierre de Coubertin Lillebonne, 14 mai 2024, Lillebonne.

Lillebonne,Seine-Maritime

« Une histoire autobiographique, sensible et poétique, qui nous donne envie, plus que jamais, de croire en la vie. »

Ils ont 30 ans. Ils sont fougueux et fans de rock’n’roll. Mousse et Léo s’aiment depuis toujours et pour toujours. Le 13 novembre 2015, ils devaient aller voir Patti Smith à l’Olympia mais le concert fut annulé et c’est finalement les Eagles of Death Metal qu’ils iront voir au Bataclan.

« Les Vivants » , c’est avant tout une histoire d’amour. Une histoire qui parle du chemin sinueux à traverser après un traumatisme.

Une histoire qui nous montre que même quand on pense avoir tout perdu, il est possible de lutter, de se battre pour retrouver sa vie d’avant, ou plutôt, (de vivre) sa vie d’après.

• Comédien.ne.s : Julie Cavanna, Alexandre Bonstein, Benjamin Brenière, Hervé Haine

• Costumes : Hervé Haine

• Musiques : Benjamin Brenière

• Scénographie : Antoine Milian

• Lumières : Moïse Hill.

« An autobiographical, sensitive and poetic story that makes us want, more than ever, to believe in life

They are 30 years old. They’re fiery rock ‘n’ roll fans. Mousse and Léo have always loved each other, and always will. On November 13, 2015, they were supposed to go and see Patti Smith at the Olympia, but the concert was canceled and they ended up seeing the Eagles of Death Metal at the Bataclan.

« Les Vivants » is first and foremost a love story. It’s a story about the winding road we have to travel after a traumatic experience.

It’s a story that shows us that even when you think you’ve lost everything, it’s possible to fight and struggle to get your life back, or rather, (to live) your life afterwards.

? Actors : Julie Cavanna, Alexandre Bonstein, Benjamin Brenière, Hervé Haine

? Costumes : Hervé Haine

? Music : Benjamin Brenière

? Set design : Antoine Milian

? Lighting : Moïse Hill

« Una historia autobiográfica, sensible y poética que nos hace desear, más que nunca, creer en la vida

Tienen 30 años. Son fogosos y aficionados al rock?n?roll. Mousse y Léo siempre se han querido, y siempre se querrán. El 13 de noviembre de 2015 tenían que ir a ver a Patti Smith al Olympia, pero el concierto se canceló y acabaron yendo a ver a los Eagles of Death Metal al Bataclan.

« Les Vivants » es, ante todo, una historia de amor. Es una historia sobre el sinuoso camino que tenemos que recorrer después de una experiencia traumática.

Es una historia que nos muestra que incluso cuando crees que lo has perdido todo, es posible luchar, luchar para volver a tener la vida que tenías antes, o mejor dicho, (vivir) la vida que tienes después.

? Actores : Julie Cavanna, Alexandre Bonstein, Benjamin Brenière, Hervé Haine

? Vestuario : Hervé Haine

? Música: Benjamin Brenière

? Escenografía : Antoine Milian

? Iluminación : Moïse Hill

« Eine autobiografische, sensible und poetische Geschichte, die uns mehr denn je Lust darauf macht, an das Leben zu glauben. »

Sie sind 30 Jahre alt. Sie sind temperamentvoll und Rock’n’Roll-Fans. Mousse und Léo lieben sich seit jeher und für immer. Am 13. November 2015 wollten sie Patti Smith im Olympia besuchen, doch das Konzert wurde abgesagt und schließlich besuchten sie die Eagles of Death Metal im Bataclan.

« Les Vivants » ist in erster Linie eine Liebesgeschichte. Es ist eine Geschichte über den Weg, den man nach einem Trauma gehen muss.

Eine Geschichte, die uns zeigt, dass es möglich ist, selbst wenn man glaubt, alles verloren zu haben, zu kämpfen, um sein altes Leben wiederzufinden, oder besser gesagt, sein Leben danach zu leben.

? Schauspieler/innen: Julie Cavanna, Alexandre Bonstein, Benjamin Brenière, Hervé Haine

? Kostüme: Hervé Haine

? Musik: Benjamin Brenière

? Bühnenbild: Antoine Milian

? Licht: Moses Hill

