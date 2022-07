Visite guidée de la Cathédrale Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Visite guidée de la Cathédrale Dax, 11 août 2022, Dax. Visite guidée de la Cathédrale

Cathédrale Place Roger Ducos Dax Landes Place Roger Ducos Cathédrale

2022-08-11 16:00:00 – 2022-08-11 17:30:00

Place Roger Ducos Cathédrale

Dax

Landes EUR 0 0 Visite détaillée de la Cathédrale, aspects historiques, artistiques et spirituels. Nombreuses œuvres classées. Visite détaillée de la Cathédrale, aspects historiques, artistiques et spirituels. Nombreuses œuvres classées. +33 6 84 45 16 45 Visite détaillée de la Cathédrale, aspects historiques, artistiques et spirituels. Nombreuses œuvres classées. cathédrale

Place Roger Ducos Cathédrale Dax

dernière mise à jour : 2022-07-11 par

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Dax Landes Place Roger Ducos Cathédrale Ville Dax lieuville Place Roger Ducos Cathédrale Dax Departement Landes

Dax Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/

Visite guidée de la Cathédrale Dax 2022-08-11 was last modified: by Visite guidée de la Cathédrale Dax Dax 11 août 2022 Cathédrale Place Roger Ducos Dax Landes

Dax Landes