Comédie musicale » Cruella l’enfer est divin » 1 cours Foch Dax, 27 avril 2024, Dax.

Dax Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 20:30:00

fin : 2024-04-27

Nouvelle création de la Compagnie Flammes dansantes.

Londres, 1970.

ESTELLA, orpheline et génie créative est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode. Depuis la mort de sa mère, elle vit avec deux jeunes voleurs, Jasper et Horace et mène avec eux une existence criminelle dans les rues de la ville.

Un jour, elle se fait remarquer par la baronne Mme Hellman, une grande figure de la mode, terriblement chic, snob et toxique… Mais leur relation va déclencher une série de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part sombre, au point de renaître en une brillante jeune femme assoiffée de vengeance: CRUELLA..

Nouvelle création de la Compagnie Flammes dansantes.

Londres, 1970.

ESTELLA, orpheline et génie créative est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode. Depuis la mort de sa mère, elle vit avec deux jeunes voleurs, Jasper et Horace et mène avec eux une existence criminelle dans les rues de la ville.

Un jour, elle se fait remarquer par la baronne Mme Hellman, une grande figure de la mode, terriblement chic, snob et toxique… Mais leur relation va déclencher une série de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part sombre, au point de renaître en une brillante jeune femme assoiffée de vengeance: CRUELLA.

Nouvelle création de la Compagnie Flammes dansantes.

Londres, 1970.

ESTELLA, orpheline et génie créative est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode. Depuis la mort de sa mère, elle vit avec deux jeunes voleurs, Jasper et Horace et mène avec eux une existence criminelle dans les rues de la ville.

Un jour, elle se fait remarquer par la baronne Mme Hellman, une grande figure de la mode, terriblement chic, snob et toxique… Mais leur relation va déclencher une série de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part sombre, au point de renaître en une brillante jeune femme assoiffée de vengeance: CRUELLA.

EUR.

1 cours Foch Atrium

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-26 par OT Grand Dax