Saison Culturelle 2023 2024 – Les Murmures d’Ananké par le Collectif Arpis Espace Culturel Roger Hanin Soustons, 27 avril 2024, Soustons.

Interprètes et mise en scène Kanelle & Kilian et l’aUtRe

Dans un marais paisible, un vieil homme vit un quotidien solidaire avant de découvrir une petite fille au détour d’une promenade en bateau. Il décide de recueillir l’enfant qui deviendra une jeune fille curieuse et créative…..

Espace Culturel Roger Hanin Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Performed and directed by Kanelle & Kilian et l?aUtRe

In a peaceful marsh, an old man lives a life of solidarity until he discovers a little girl on a boat trip. He decides to take in the child, who will grow up to be a curious and creative young woman….

Interpretado y dirigido por Kanelle & Kilian et l?aUtRe

En un apacible pantano, un anciano vive una vida solidaria hasta que descubre a una niña en un viaje en barco. Decide acoger a la niña, que crecerá y se convertirá en una joven curiosa y creativa….

Darsteller und Regie Kanelle & Kilian et l’aUtRe

In einem friedlichen Sumpfgebiet lebt ein alter Mann einen solidarischen Alltag, bis er bei einer Bootsfahrt ein kleines Mädchen entdeckt. Er beschließt, das Kind aufzunehmen, das sich zu einem neugierigen und kreativen Mädchen entwickelt….

