Repas aux asperges Salle des fêtes d’Escalus Saint-Michel-Escalus Catégories d’Évènement: Landes

Saint-Michel-Escalus Repas aux asperges Salle des fêtes d’Escalus Saint-Michel-Escalus, 27 avril 2024, Saint-Michel-Escalus. Saint-Michel-Escalus Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 19:00:00

fin : 2024-04-27 00:00:00 Sur Réservation au 06 02 35 45 45..

Sur Réservation au 06 02 35 45 45.

Sur Réservation au 06 02 35 45 45. .

Salle des fêtes d’Escalus

Saint-Michel-Escalus 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-20 par Côte Landes Nature Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Landes, Saint-Michel-Escalus Autres Code postal 40550 Lieu Salle des fêtes d'Escalus Adresse Salle des fêtes d'Escalus Ville Saint-Michel-Escalus Departement Landes Lieu Ville Salle des fêtes d'Escalus Saint-Michel-Escalus Latitude 43.8941025 Longitude -1.2612767 latitude longitude 43.8941025;-1.2612767

Salle des fêtes d'Escalus Saint-Michel-Escalus Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-michel-escalus/