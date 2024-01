Faites du Troc Forum de la Culture et des Loisirs Saint-Pierre-du-Mont, samedi 27 avril 2024.

Faites du Troc Forum de la Culture et des Loisirs Saint-Pierre-du-Mont Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-27 16:00:00

Troc vert échange gratuit de tout de qui a rapport avec le jardin (plantes, graines, outils…)

Gratisféria marché non commercial où on peut donner des objets, vaisselle, vêtements, livres, jeux-jouets… en bon état, mais aussi en prendre ou en recevoir d’autres librement.

Ateliers sur inscriptions fabrication de couronnes de printemps, bouturage et marcottage, atelier parents/enfants, vannerie d’osier.

Retrouvez le programme complet et détaillé courant avril sur le site de la Marie de Saint Pierre du Mont www.saintpierredumont.fr

Forum de la Culture et des Loisirs 21, avenue du 21 août

Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine a.capitain@saintpierredumont.fr



