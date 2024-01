Laurède Raid commune de Laurède Laurède, samedi 27 avril 2024.

Laurède Raid commune de Laurède Laurède Landes

Cette journée est coorganisée par toutes les associations de la commune.

L’après-midi, nous proposerons un rallye dans le village qui visera à faire découvrir le patrimoine local et les spécificités de chaque association aux différents participants. Cette animation sera gratuite et les équipes les plus performantes se verront récompensées.

Le soir, nous organiserons un repas ouvert à tous à la salle des fêtes.

commune de Laurède 1 Impasse de la Mairie

Laurède 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 19:30:00

fin : 2024-04-27 00:00:00



L’événement Laurède Raid Laurède a été mis à jour le 2024-01-24 par OT Terres de Chalosse