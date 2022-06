VISITE FLASH : JARDINS DE LA CATHÉDRALE Le Mans, 17 juillet 2022, Le Mans.

VISITE FLASH : JARDINS DE LA CATHÉDRALE

Place du Jet d’eau Le Mans Sarthe

2022-07-17 – 2022-07-17

Le Mans

Sarthe

En attendant les futurs jardins archéologiques de la cathédrale, découvrez avec votre guide du service tourisme et patrimoine ce lieu enfermé au cœur d’un écrin patrimonial (cathédrale, enceintes romaine et médiévale) d’ordinaire invisible à vos regards. Départ : Place du jet d’eau.

