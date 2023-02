Visite “flash” d’Aire sur l’Adour et de l’église Sainte-quitterie Aire-sur-l'Adour Catégories d’Évènement: Aire-sur-l'Adour

Landes

Visite “flash” d’Aire sur l’Adour et de l’église Sainte-quitterie, 6 avril 2023, Aire-sur-l'Adour . Visite “flash” d’Aire sur l’Adour et de l’église Sainte-quitterie Aire-sur-l’Adour Landes

2023-04-06 15:30:00 – 2023-04-06 Aire-sur-l’Adour

Landes EUR 2 Manon vous emmène dans une balade “flash” à la découverte de la ville et vous conte son histoire en 45min top chrono !

Pour terminer, Sandrine vous accueille dans la belle église Sainte-Quitterie, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Sur réservation obligatoire. Manon vous emmène dans une balade “flash” à la découverte de la ville et vous conte son histoire en 45min top chrono !

Pour terminer, Sandrine vous accueille dans la belle église Sainte-Quitterie, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Sur réservation obligatoire. Aire-sur-l’Adour

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Aire-sur-l'Adour, Landes Autres Lieu Aire-sur-l'Adour Adresse Aire-sur-l'Adour Landes Ville Aire-sur-l'Adour lieuville Aire-sur-l'Adour Departement Landes

Aire-sur-l'Adour Aire-sur-l'Adour Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aire-sur-l'adour /

Visite “flash” d’Aire sur l’Adour et de l’église Sainte-quitterie 2023-04-06 was last modified: by Visite “flash” d’Aire sur l’Adour et de l’église Sainte-quitterie Aire-sur-l'Adour 6 avril 2023 Aire-sur-l'Adour Aire-sur-l'Adour, Landes Landes

Aire-sur-l'Adour Landes