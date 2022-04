VISITE DU BOURG Torcé-en-Vallée Torcé-en-Vallée Catégories d’évènement: Sarthe

Torcé-en-Vallée

VISITE DU BOURG Torcé-en-Vallée, 3 juillet 2022, Torcé-en-Vallée. VISITE DU BOURG Torcé-en-Vallée

2022-07-03 15:00:00 – 2022-07-03

Torcé-en-Vallée Sarthe Torcé-en-Vallée Complémentaire à la conférence du 8 avril, au cours de cette visite, Camille Dewancker, chargée de mission inventaire du patrimoine au Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois vous dévoilera l’apport de l’étude approfondie de l’architecture et du patrimoine du bourg menée dans le cadre de l’inventaire du patrimoine des bourgs du Perche sarthois réalisée en partenariat avec la région des Pays de la Loire. Gratuit. Renseignements et réservations auprès du Perche Sarthois. inventaire-perchesarthois@orange.fr +33 2 43 60 72 77 Complémentaire à la conférence du 8 avril, au cours de cette visite, Camille Dewancker, chargée de mission inventaire du patrimoine au Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois vous dévoilera l’apport de l’étude approfondie de l’architecture et du patrimoine du bourg menée dans le cadre de l’inventaire du patrimoine des bourgs du Perche sarthois réalisée en partenariat avec la région des Pays de la Loire. Gratuit. Renseignements et réservations auprès du Perche Sarthois. Torcé-en-Vallée

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Sarthe, Torcé-en-Vallée Autres Lieu Torcé-en-Vallée Adresse Ville Torcé-en-Vallée lieuville Torcé-en-Vallée Departement Sarthe

Torcé-en-Vallée Torcé-en-Vallée Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/torce-en-vallee/

VISITE DU BOURG Torcé-en-Vallée 2022-07-03 was last modified: by VISITE DU BOURG Torcé-en-Vallée Torcé-en-Vallée 3 juillet 2022 sarthe Torcé-en-Vallée

Torcé-en-Vallée Sarthe