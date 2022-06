VISITE AUX LAMPIONS PAR LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE La Flèche La Flèche Catégories d’évènement: La Flèche

VISITE AUX LAMPIONS PAR LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE La Flèche, 18 août 2022, La Flèche. VISITE AUX LAMPIONS PAR LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Parvis de l’Hôtel de Ville La Flèche Sarthe

Sarthe 3 EUR Favorisée par le roi Henri IV, La Flèche s’est considérablement embellie et développée au cours du XVIIe siècle. Forte de ce riche passé, la ville n’en est pas moins résolument moderne avec ses édifices contemporains de qualité. À découvrir à la lueur des lampions. Tarif plein : 5 €. Tarif réduit : 3 € (- de 15 ans et demandeurs d’emploi). Gratuit : – de 5 ans.

