Gratuit sur inscription

Animée par Philippe Buisson – conteur Ville de Villenave d’Ornon 33140 Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine Une balade pour enchanter toute la famille. Des histoires de terrier, de lapin, de renard, de blaireau, de loup et bien d’autres encore. Sans oublier les humains et les créatures mystérieuses qui les accompagnent depuis la nuit des temps. des histoires qui chuchotent, crient,râlent, grognent, ronflent, volent… » Prévoir chaussures fermées ou bottes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T14:30:00+02:00

2023-09-20T16:30:00+02:00

