La verrière gourmande #15 ISNAB Villenave-d’Ornon, mercredi 15 mai 2024.

La verrière gourmande #15 Marché de producteurs locaux. Mercredi 15 mai, 16h00 ISNAB Entrée libre – Parking gratuit et accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-15T16:00:00+02:00 – 2024-05-15T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-15T16:00:00+02:00 – 2024-05-15T21:00:00+02:00

Dans son programme de connaissance des aliments, l’Institut des Sciences de la Nature et l’Agroalimentaire de Bordeaux (ISNAB) à Villenave d’Ornon, propose un marché de producteurs avec repas.

A découvrir :

Plants potagers – Brasseur – Vins – Charcuterie – Fromages – Poissons – Huîtres

Restauration sur place – Animations enfants

Organisé par les étudiants des BTSA, ACSE (Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise) et STA (Sciences et Technologies des Aliments).

+ d’infos

ISNAB 2 impasse Charles Tellier, 33140 Villenave d'Ornon Villenave-d'Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 84 47 90 https://isnab.com/ Institut des Sciences de la Nature et de l'Agroalimentaire de Bordeaux. 2 impasse Charles Tellier 33140 Villenave d'Ornon

Marché des producteurs