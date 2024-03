Vide-greniers associatif Espace d’Ornon Villenave-d’Ornon, dimanche 19 mai 2024.

Vide-greniers associatif L’association les Diablotins vous invite à son grand déballage Dimanche 19 mai, 09h00 Espace d’Ornon Entrée libre • Pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-19T09:00:00+02:00 – 2024-05-19T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-19T09:00:00+02:00 – 2024-05-19T18:00:00+02:00

Venez chiner parmi les nombreux stands, bibelots, vêtements, accessoires, à prix minis !

De nombreux stands seront installés.

Stand boissons et sandwichs sur place.

Espace d’Ornon Route de Léognan, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 12 96 75 86 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 26 34 09 07 »}] La vaste salle principale dénommée Jaï Alaï, accueille les sports basques ainsi que de nombreuses manifestations associatives et municipales, comme le Forum des associations, la Saint-Patrick et certains spectacles.

Vide-greniers puces