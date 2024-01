Plumo et pirouette Ville de Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon, samedi 18 mai 2024.

Plumo et pirouette Spectacle de marionnettes pour enfants de 6 mois à 4 ans. Samedi 18 mai, 10h00, 16h00 Ville de Villenave d’Ornon Gratuit sur inscription • Durée 45 mn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T10:00:00+02:00 – 2024-05-18T11:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T16:00:00+02:00 – 2024-05-18T17:00:00+02:00

La Cie l’envolée belle vous invite à son nouveau spectacle.

Deux séances prévues :

10 h médiathèque d’Ornon

16 h médiathèque les Etoiles

Georgette Rossignol, grande amie de la Nature, est la protectrice et mentor du pinson Plumo, cher à son cœur.

Bien protégé dans “son” bel arbre, bercé et nourri, ce petit oiseau refuse de grandir et va pourtant devoir apprendre à chanter, voler et surtout, partager. Lorsque Pirouette la mésange bleue se pose sur l’arbre, Plumo veut tout garder pour lui tout seul…

Ville de Villenave d’Ornon 33140 Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 96 56 30 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 96 56 40 »}] [{« link »: « https://www.envoleebelle.fr/spectacles-0-4-ans/plumo-et-pirouette/ »}]