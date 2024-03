Soirée Musikak [VO] Maison des arts vivants Villenave-d’Ornon, mercredi 29 mai 2024.

Soirée Musikak [VO] Groupes et ateliers de musiques actuelles Mercredi 29 mai, 20h30 Maison des arts vivants Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-29T20:30:00+02:00 – 2024-05-29T23:30:00+02:00

Fin : 2024-05-29T20:30:00+02:00 – 2024-05-29T23:30:00+02:00

Du son et du bon en perspective.

Au programme :

Undefined

Sour Eyes

Naked Sunshine

Bird and Lies

Maison des arts vivants Chemin de Leysotte, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 99 52 14 https://www.villenavedornon.fr/demarches-informations-services/location-de-salles/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 99 52 24 »}] La Maison des arts vivants est un espace d’expression scénique (chant, danse, théâtre, musique et bien-être) d’une surface de 1070 m2.

Elle est équipée d’un auditorium, d’un studio de musiques actuelles, de deux salles d’évolution, de bureaux et de salles de réunions. L’auditorium peut être loué aux particuliers pour des spectacles. La Maison des arts vivants accueille régulièrement des apéro-concerts organisés par le service culturel de la municipalité. La salle se situe en lieu et place d’anciennes écuries réaménagées, en plein coeur du parc Sourreil.

Musiques actuelles