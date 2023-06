Rencontres musicales internationales des Graves #23 Ville de Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon, 17 juillet 2023, Villenave-d'Ornon.

Rencontres musicales internationales des Graves #23 17 – 28 juillet Ville de Villenave d’Ornon

Chaque année, depuis plus de 20 ans, le festival réunit une pléiade de musiciens talentueux de différents pays.

C’est une occasion unique de se plonger dans le monde enivrant de la musique classique et contemporaine, dans l’écrin unique de prestigieux châteaux du vignoble des Graves et Sauternes.

Le festival se déroule sous l’égide des « Scènes d’été en Gironde« , qui rassemblent des événements culturels officiellement reconnus dans la région Nouvelle-Aquitaine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T19:30:00+02:00 – 2023-07-17T22:00:00+02:00

2023-07-28T19:30:00+02:00 – 2023-07-28T22:00:00+02:00