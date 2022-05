Village du Festival – Festival du Conte Capbreton, 26 mai 2022, Capbreton.

Village du Festival – Festival du Conte Capbreton

2022-05-26 – 2022-05-28

Capbreton Landes Capbreton

BUREAU DU FESTIVAL

L’équipe du Festival s’installe au Jardin pour quelques jours. Vous recherchez un horaire de spectacle, un pull égaré, un

conseil de programmation, une aide pour la billetterie ? Passez nous voir !

LA BUVETTE DU FESTIVAL

Apéro ou pause gourmande, profitez à toute heure de la carte proposée par l’association capbretonnaise Solycate.

L’occasion d’échanger et rencontrer les artistes. Jeudi : 12h > 23h Vendredi et samedi : 10h > 23h

COIN LIBRAIRIE

La librairie Le Vent Délire, située au 5 avenue du Général- De-Gaulle à Capbreton, transporte une partie de ses trésors au festival. Jeudi : 14h > 22h Vendredi et samedi : 10h > 22h

STAND ÉDITIONS OUI’DIRE

Maison dédiée à la parole des conteurs, les éditions Oui’Dire proposent des récits (contes, mythes, légendes, créations) du patrimoine de la littérature.

+33 5 58 72 21 61

festival conte 2022

Capbreton

dernière mise à jour : 2022-04-09 par