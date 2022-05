Vide grenier La Gacilly La Gacilly Catégories d’évènement: La Gacilly

Morbihan

Vide grenier La Gacilly, 4 juin 2022, La Gacilly. Vide grenier La Moraie La Chapelle Gaceline La Gacilly

2022-06-04 07:00:00 – 2022-06-04 18:00:00 La Moraie La Chapelle Gaceline

La Gacilly Morbihan Le vide grenier aura lieu à La Moraie à La Chapelle Gaceline . Il aura lieu de 7H à 18H. Tarif emplacement: 2 euros le mètre . Entrée gratuite. Restauration et buvette sur place . Animation quad sur toute la journée avec un parcours enfant et adulte. Inscriptions au 06.98.41.21.68 ou au 06 85 64 40 62. Le vide grenier aura lieu à La Moraie à La Chapelle Gaceline . Il aura lieu de 7H à 18H. Tarif emplacement: 2 euros le mètre . Entrée gratuite. Restauration et buvette sur place . Animation quad sur toute la journée avec un parcours enfant et adulte. Inscriptions au 06.98.41.21.68 ou au 06 85 64 40 62. La Moraie La Chapelle Gaceline La Gacilly

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: La Gacilly, Morbihan Autres Lieu La Gacilly Adresse La Moraie La Chapelle Gaceline Ville La Gacilly lieuville La Moraie La Chapelle Gaceline La Gacilly Departement Morbihan

La Gacilly La Gacilly Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-gacilly/

Vide grenier La Gacilly 2022-06-04 was last modified: by Vide grenier La Gacilly La Gacilly 4 juin 2022 la Gacilly morbihan

La Gacilly Morbihan