Rencontre coopérative Le Champ Commun Augan, samedi 17 février 2024.

Rencontre coopérative Le Champ Commun Augan Morbihan

Histoire et Enjeux d’une entreprise citoyenne de territoire Chaque troisième samedi du mois, nous vous proposons un temps de rencontre pour tout savoir (ou presque) sur le fonctionnement de la coopérative, son historique, son actualité, ses activités, ses projets, … et rencontrer les gens qui la font vivre au quotidien. Au programme; diffusion d’un documentaire retraçant la création et les débuts de la coopérative, actualisation des infos, échanges, discussions, visite des lieux…

Sur inscription à essaimage@lechampcommun.fr

Entrée libre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 14:00:00

fin : 2024-02-17 17:30:00

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily

Augan 56800 Morbihan Bretagne essaimage@lechampcommun.fr

L’événement Rencontre coopérative Augan a été mis à jour le 2024-02-05 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande