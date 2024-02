Concert de Tom Frager Devant le Kasino de Quiberon Quiberon, samedi 27 avril 2024.

Concert de Tom Frager Devant le Kasino de Quiberon Quiberon Morbihan

Nous aurons le plaisir d’accueillir le 27 avril à Quiberon, TOM FRAGER ! Un artiste passionné, sensible, et concerné.

Vous avez tous déjà fredonné Lady Melody ? ?? Il sera sur scène pour vous partager ses classiques et ses nouvelles créations, face à la mer, à Quiberon ! Vous avez envie de soleil et de bonne humeur ? C’est la soirée parfaite pour démarrer cette belle saison ! ??

Ses chansons alternent mélodies rythmées et balades; ses concerts sont des concentrés d’énergie positive et rassemblent un public de tous âges autour d’une musique intergénérationnelle.

Ancien sportif de haut niveau, Tom Frager aime communiquer sa passion au public, que celle-ci soit d’ordre musical ou sportif

10 fois champion de Guadeloupe & Vice champion de France de surf en 93 et 94.

C’est aussi un citoyen très sensible aux causes environnementales qui se montre actif pour montrer l’exemple aux jeunes générations. La protection de l’environnement et plus particulièrement celle des océans lui tenant très à cœur, Tom est d’ailleurs ambassadeur de la fondation Surfrider.

Qui de mieux que Tom Frager pour fêter avec nous les Jeux Olympiques à Quiberon ? ??

Pour découvrir Tom Frager, c’est par ici :

Tom Frager Lady Melody

Tom Frager Je me balade

– Tom Frager Fais-moi penser

– Tom Frager Give Me That Love

Offert par la Ville de Quiberon 21H. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 21:00:00

fin : 2024-04-27 23:00:00

Devant le Kasino de Quiberon Boulevard René Cassin

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne événementiel@ville-quiberon.fr

