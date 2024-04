Soirée Années 80 avec DJ TED 11 Bd Charles de Gaulle Étel, samedi 27 avril 2024.

Soirée Années 80 avec DJ TED 11 Bd Charles de Gaulle Étel Morbihan

Préparez-vous à remonter le temps et à danser sur les meilleurs hits des années 80 avec DJ TED aux platines !

Revêtez vos habits les plus flashy, vos pantalons à pattes d’éléphant et vos coupes de cheveux les plus folles pour une nuit de folie !

Profitez de notre bar à l’intérieur pour des rafraîchissements tout au long de la soirée, et rendez-vous au food truck à l’extérieur de la salle pour des délices culinaires qui vous raviront !

Une soirée à ne pas manquer ! Invite tes amis et réserve dès maintenant !

Entrée: 7€ (avec une boisson offerte)

Prix au meilleur déguisement

Prix à la meilleure tenue et Food Truck sur place .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 20:00:00

fin : 2024-04-27

11 Bd Charles de Gaulle -Salle des fêtes

Étel 56410 Morbihan Bretagne

L’événement Soirée Années 80 avec DJ TED Étel a été mis à jour le 2024-03-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon