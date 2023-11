Pablo Mira – Passé Simple – Tournée ESPACE 2000 Catégories d’Évènement: Grand-Champ

Morbihan Pablo Mira – Passé Simple – Tournée ESPACE 2000, 27 avril 2024, GRAND CHAMP. Pablo Mira – Passé Simple – Tournée ESPACE 2000. Un spectacle à la date du 2024-04-27 à 20:30 (2024-01-06 au ). Tarif : 39.0 à 39.0 euros. Dans cette nouvelle création, Pablo abandonne son personnage caricatural d’éditorialiste réac. L’esprit et le ton resteront évidemment satiriques et interrogeront l’évolution de notre société sur ces trente dernières années. Pablo Mira Votre billet est ici ESPACE 2000 GRAND CHAMP ROUTE DE PLUMERGAT Morbihan 39.0

Détails
Catégories d'Évènement:
Grand-Champ, Morbihan

