Cabaret En pierre d’étoiles Café de la Forge Guillac, samedi 27 avril 2024.

La Compagnie Ecoute le paradis présente son nouveau spectacle « En pierre d’étoiles »

Une chanteuse de rue amoureuse de son souteneur, une tueuse à son procès, et une diva d’opérette en plein chagrin d’amour. Ici le théâtre, et la chanson se croisent en dansant entre réalisme et poésie, pour distiller des paillettes au cœur de l’obscur…

A 20h30. .

Début : 2024-04-27 20:30:00

fin : 2024-04-27

Café de la Forge 1 rue du Rocher

Guillac 56800 Morbihan Bretagne cafeguillac@gmail.com

