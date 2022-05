Vernissage exposition : l’Institut du Tabac de Bergerac Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Vernissage exposition : l'Institut du Tabac de Bergerac
Place du Feu Musée du Tabac Bergerac

2022-05-14 17:30:00

Bergerac Dordogne

Jonathan PRIOLEAUD, Maire de Bergerac et Laurence ROUAN, 1ère adjointe déléguée à la Culture ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l'exposition temporaire "L'Institut du Tabac de Bergerac Mémoire photographiée, histoire retracée".

1ère adjointe déléguée à la Culture ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition temporaire “L’Institut du Tabac de Bergerac Mémoire photographiée, histoire retracée”. +33 5 53 63 04 13 Jonathan PRIOLEAUD, Maire de Bergerac et Laurence ROUAN

Crédits photo © Galerie Bondier-Lecat

Place du Feu Musée du Tabac Bergerac

