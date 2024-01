Marché aux fleurs Parking de la Banège Issigeac, dimanche 5 mai 2024.

Issigeac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 09:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

Découvrez Issigeac sous les fleurs et profitez de cette journée pour enrichir et orner vos jardins et maisons ! De nombreux stands de fleurs, plantes aromatiques, arbustes et objets de décoration pour le jardin ainsi que des produits régionaux.

Deux animations gratuites pour les enfants :

Création de fleurs en papier de soie et papillon en origami à 11h30 et 15h30. A partir de 7 ans.

Explications sur la cire, création d’une bougie et dégustation à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h et 16h.

Réservation fortement recommandée. Nombre de personnes par atelier limité.

Découvrez Issigeac sous les fleurs et profitez de cette journée pour enrichir et orner vos jardins et maisons ! De nombreux stands de fleurs, plantes aromatiques, arbustes et objets de décoration pour le jardin ainsi que des produits régionaux.

Deux animations gratuites pour les enfants :

Création de fleurs en papier de soie et papillon en origami à 11h30 et 15h30. A partir de 7 ans.

Explications sur la cire, création d’une bougie et dégustation à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h et 16h.

Réservation fortement recommandée. Nombre de personnes par atelier limité.

.

Parking de la Banège Route de Bergerac

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides