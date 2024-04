Stages de percussion avec Nicolas Derolin et Antony Giannotta Rue des Récollets Thiviers, dimanche 5 mai 2024.

Stages de percussion avec Nicolas Derolin et Antony Giannotta Rue des Récollets Thiviers Dordogne

Initiation Percussions

Initiation Sagattes

Drum solo

Initiation Percussions 9h30 12h30 Vous pratiquerez différents instruments à percussions, telle que la darbuka, duff et bendir. Cet atelier est uniquement INSTRUMENTAL (30€)

Initiation Sagattes 14h 15h30 Vous apprendrez à jouer des sagates et à marcher en rythme !

Vous aurez donc une partie instrumentale mais aussi quelques pas de danse si le cœur vous dit (15€)

Drum solo 16h 18h Etude des rythmes orientaux et création d’un drum Solo par Amalya Emilie, professeur de danse au sein de l’association. (30€)

Journée entière 65 € .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05

fin : 2024-05-05

Rue des Récollets Gymnase

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

