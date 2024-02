Circuit des châteaux N°1 Châlus-Chabrol, Châlus-Maulmont et Montbrun Saint-Estèphe, dimanche 5 mai 2024.

Circuit des châteaux N°1 Châlus-Chabrol, Châlus-Maulmont et Montbrun Saint-Estèphe Dordogne

La tour de Richard coeur de lion du XIème s. où il fut mortellement blessé est toujours debout et son histoire nous replonge dans une époque où la France possédait deux rois sur son territoire. Plus bas le château de Malmont du XIIIème s., de ce qu’il en reste possède une histoire intéressante. Repas du midi au restaurant. Après-midi, visite du château de Montbrun du XII et XVème s., forteresse militaire en parfait état, avec son donjon roman à mâchicoulis « le Grand Jacques ». Réservation par paiement obligatoire. Covoiturage recommandé. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05

fin : 2024-05-05

Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 24assopatrimoine@gmail.com

