Montées Paunatoises Paunat, dimanche 5 mai 2024.

Montées Paunatoises Paunat Dordogne

Les traditionnelles Montées Paunatoises sont de retour dimanche 5 mai 2024.

Circuits de randonnées pédestres et VTT

Plus d’informations à venir.

Les traditionnelles Montées Paunatoises sont de retour dimanche 5 mai 2024.

Circuits de randonnées pédestres et VTT

Plus d’informations à venir. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 08:00:00

fin : 2024-05-05

Lieu-dit Le Bourg

Paunat 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesdepaunat@gmail.com

L’événement Montées Paunatoises Paunat a été mis à jour le 2024-02-17 par OT de Périgueux