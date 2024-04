Vide grenier aux Farges Parking de la salle des fêtes Les Farges, dimanche 5 mai 2024.

Vide grenier aux Farges Parking de la salle des fêtes Les Farges Dordogne

Vide grenier, réservé aux particuliers, organisé par l’Amicale Laïque des Farges.

Buvette et restauration sur place.

Informations et inscriptions avant le 30 avril pour les exposants.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 09:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

Parking de la salle des fêtes 579 route du Tilleul

Les Farges 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Vide grenier aux Farges Les Farges a été mis à jour le 2024-03-28 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère