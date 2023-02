Unis vert Festival Salle Jacques Prévert Melle Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Deux-Sèvres Unis Vert Festival Samedi 18 mars de 14h à 2h salle Jacques Prévert à Melle 14h : scène libre + forum d’associations et d’entreprises ( Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, Office Français de la Biodiversité, Deux-Sèvres Nature Environnement, Association ARBRES, Laurent Blin énergie verte, Métal Fer Environnement recyclage)

20h : Le plancher des valses (musique traditionnelle irlandaise)

22h30 : Harkus groupe (métal)

00h : DJ Bones (vinyles)

2h : fin du festival Restauration, buvette

Musique, environnement Proposé par les étudiants du Lycée Agricole Jacques Bujault

+33 5 49 27 02 92

Salle Jacques Prévert Quartier Mairie Melle

