Un amour de printemps Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Un amour de printemps Caen, 18 mai 2022, Caen. Un amour de printemps Place Blot Jardin des plantes Caen

2022-05-18 15:30:00 15:30:00 – 2022-05-18 16:15:00 16:15:00 Place Blot Jardin des plantes

Caen Calvados Les jardiniers de la Ville de Caen, en partenariat avec la Bibliothèque Alexis de Tocqueville, vous proposent une balade contée.

Heure du conte déambulatoire.

Évadez-vous, hors les murs, au rythme d’histoires inspirantes, racontées par les bibliothécaires.

À partir de 4 ans.

Sans réservation. Les jardiniers de la Ville de Caen, en partenariat avec la Bibliothèque Alexis de Tocqueville, vous proposent une balade contée. Heure du conte déambulatoire. Évadez-vous, hors les murs, au rythme d’histoires inspirantes, racontées… Les jardiniers de la Ville de Caen, en partenariat avec la Bibliothèque Alexis de Tocqueville, vous proposent une balade contée.

Heure du conte déambulatoire.

Évadez-vous, hors les murs, au rythme d’histoires inspirantes, racontées par les bibliothécaires.

À partir de 4 ans.

Sans réservation. Place Blot Jardin des plantes Caen

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Place Blot Jardin des plantes Ville Caen lieuville Place Blot Jardin des plantes Caen Departement Calvados

Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Un amour de printemps Caen 2022-05-18 was last modified: by Un amour de printemps Caen Caen 18 mai 2022 caen Calvados

Caen Calvados