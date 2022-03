Transhumance dans la vallée de Munster : ferme du Treh et Uff Rain – Montée Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munster Haut-Rhin 0 EUR Vivre une transhumance est quelque chose d’unique ! Observez le troupeau, discutez avec les fermiers-aubergistes, prenez un immense bol d’air frais. Vous ne serez pas déçus ! Attention : Pour des raisons de sécurité, la présence de chiens autour des vaches est interdite. Participez à la transhumance, au programme : marche, animations musicales, repas marcaire, traite des vaches. +33 3 89 39 16 79 Vivre une transhumance est quelque chose d’unique ! Observez le troupeau, discutez avec les fermiers-aubergistes, prenez un immense bol d’air frais. Vous ne serez pas déçus ! Attention : Pour des raisons de sécurité, la présence de chiens autour des vaches est interdite. Munster

