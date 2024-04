Festival de rue d’ailleurs et d’ici Colmar, samedi 27 avril 2024.

Une fête artistique et musicale multiethnique !

Plus de 70 associations sont présentes lors du festival. Elles sont l’expression de la diversité multiculturelle et militante de la population locale. Elles témoignent de leur engagement et des multiples actions et activités qu’elles pratiquent au quotidien.

Pour financer leurs actions, elles proposent à la vente des spécialités culinaires, de l’artisanat etc.

Le village des associations vous accueille au cœur de la fête des ateliers gratuits sont installés dans divers lieux du village et sont animés par des artistes professionnels ou bénévoles.

Le public, enfants et adultes, est ainsi invité à participer à des jeux, réaliser des fresques, se détendre à la bibliothèque de rue…

Tout le long du week-end se déroulent

– Des spectacles de rue (musique, danse, théâtre…) assurés par des compagnies professionnelles. Ils sont de qualité et souvent inédits dans la région.

– Des concerts le public se laisse emporter par des rythmes d’ici… et d’ailleurs.

– Des débats qui nous invitent à réfléchir ensemble sur des sujets de société.

Et tout est gratuit ! 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 12:00:00

fin : 2024-04-28

Place Rapp et Parc du Champ de Mars

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est contact@dailleursdici.com

L’événement Festival de rue d’ailleurs et d’ici Colmar a été mis à jour le 2024-03-23 par Office de tourisme de Colmar