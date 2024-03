Auto habitat et terroir Saint-Amarin, samedi 27 avril 2024.

Auto habitat et terroir Saint-Amarin Haut-Rhin

Notre foire exposition ouvrira ses portes le 27 & 28 avril pour sa 14e édition. Sur la place du CAP, quelques 50 véhicules représentant 14 marques reconnues seront exposés. Vélos et scooters électriques seront également présents. Les visiteurs auront également le loisir de voir des vans proposés à la location. Une idée originale pour les vacances !

Retrouvez toutes les infos et tous les exposants sur le site du CAP www.lecap-alsace.fr

Renseignements par téléphone au 06.27.83.08.35. 0 EUR.

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Place des Diables Bleus

Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin Grand Est

L’événement Auto habitat et terroir Saint-Amarin a été mis à jour le 2024-03-04 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin