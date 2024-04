Spectacle Dansant Génération 80 90 2000 Hirtzbach, samedi 27 avril 2024.

Spectacle Dansant sur les années 80-90-2000 par » THE MAS BAND » et « NEW CLUB »

Nous sommes à quelques jours ( 21 avril dernier délai) de la date butoire des réservations au tarif de 20€ pour notre spectacle 100% live en compagnie du THE MAS’BAND et du NEW CLUB Génération 80,90,200 qui aura lieu le samedi 27 avril 2024 à HIRTZBACH.



Le soir même, il sera possible d’acheter directement vos billets en caisse mais le tarif sera alors de 25 €



N’hésitez plus à venir passer un super moment avec nous où vous pourrez enflammer le dancefloor au rythme de vos tubes préférés interprétés en live. .



Réservations ici



https://musicartsystem.com/produit/generation-80-90-2000-04-11-2023-altkirch-spectacle-dansant/ EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 19:00:00

fin : 2024-04-27

3b rue Principale

Hirtzbach 68118 Haut-Rhin Grand Est comite@musicartsystem.com

