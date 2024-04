Marathon dessiné Fessenheim, samedi 27 avril 2024.

Marathon dessiné Fessenheim Haut-Rhin

Pour commémorer l’anniversaire de l’abolition de l’esclavage du 27 avril 1848, nous vous invitons à un après-midi créatif et interactif dans le jardin du musée. Nous accueillerons pour l’occasion le collectif du Marathon des illustrateurs de Mulhouse. Au programme, trois heures de dessins non-stop sur des thèmes en lien avec le musée.

Le principe est simple, les illustrateurs et le public présents auront quinze minutes pour réaliser un dessin sur un thème tiré au sort, le tout sur un format identique. Dès que terminés, les dessins originaux seront exposés et mis en vente. Un merveilleux moment pour découvrir le processus créatif d’une image, les styles et les outils si différents des illustrateurs ! Une buvette sera tenue par le LAC. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 14:00:00

fin : 2024-04-27 17:00:00

21 Rue de la Libération

Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est musee.schoelcher@fessenheim.fr

L’événement Marathon dessiné Fessenheim a été mis à jour le 2024-03-28 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach