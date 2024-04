Découverte d’un maraîcher bio et local Cernay, samedi 27 avril 2024.

Découverte d’un maraîcher bio et local Cernay Haut-Rhin

Manger bio, c'est bien, manger bio et local, c'est encore mieux ! Connaissez-vous les producteurs près de chez vous ? venez découvrir Les Jardins du Piémont, une ferme maraîchère et fruitière bio installée à Cernay. Une visite passionnante pour découvrir leur démarche écologique et la diversité des fruits et légumes cultivés à deux pas de chez vous !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 14:00:00

fin : 2024-04-27 17:00:00

31 rue Sandoz

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est contact@sm4.fr

