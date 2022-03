Tous à plum’, 30 ans sur le 102.1 Sérent Sérent Catégories d’évènement: Morbihan

Sérent

Tous à plum’, 30 ans sur le 102.1 Sérent, 2 juillet 2022, Sérent. Tous à plum’, 30 ans sur le 102.1 Sérent

2022-07-02 18:00:00 – 2022-07-02

Sérent Morbihan 3 concerts de Tisdass, Galère et Warwari

Dj sets de Primat 84 et Franky 120 à suivre.

Restauration Buvette sur place.

Tarif : 5€, Gratuit pour les moins de 16 ans contact@plumfm.net +33 2 97 73 30 00 3 concerts de Tisdass, Galère et Warwari

Dj sets de Primat 84 et Franky 120 à suivre.

Restauration Buvette sur place.

Tarif : 5€, Gratuit pour les moins de 16 ans Sérent

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Sérent Autres Lieu Sérent Adresse Ville Sérent lieuville Sérent Departement Morbihan

Sérent Sérent Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/serent/

Tous à plum’, 30 ans sur le 102.1 Sérent 2022-07-02 was last modified: by Tous à plum’, 30 ans sur le 102.1 Sérent Sérent 2 juillet 2022 morbihan Sérent

Sérent Morbihan