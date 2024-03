Tournoi sixte inter-entreprises de la Pondi Cup Toulboubou Pontivy, vendredi 29 mars 2024.

Pour s’inscrire, il suffit de créer une équipe (6 joueurs et 2 remplaçants) et de représenter une entreprise.

Lots 1er 400€, 2ème 240€, 3ème 160€, 4ème 80€, + de nombreux lots).

Buvettes et restaurations disponibles sur place. .

Début : 2024-03-29 19:00:00

fin : 2024-03-29 03:00:00

Toulboubou Stade synthétique

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

