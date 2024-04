Puybareau: peintures récentes Chapelle du Bourg Arradon, lundi 29 avril 2024.

Puybareau: peintures récentes Chapelle du Bourg Arradon 29 avril – 28 mai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-29 14:00

Fin : 2024-05-28 19:00

Une cinquantaine de toiles lumineuses sur les voyages empreintes de vie et de poésie. 29 avril – 28 mai 1

Le style d’Annie Puybareau est empreint de vie et de poésie. Elle privilégie l’instantanéité et une palette de couleurs vibrantes. Elle redonne à l’art figuratif son pouvoir d’enchantement, entraînant le regard dans un flamboyant voyage autour du monde. Maroc, Italie, Japon, Espagne, Mexique, Etats-Unis…Annie est une grande voyageuse dans l’âme qui fait vibrer sur sa toile les scènes du quotidien . La cinquantaine de toiles exposées parviennent ainsi à évoquer des lieux et des sensations sans jamais épuiser ni le sujet ni le motif, saisissant de cette manière un très bref instant de vie. D’un tableau à l’autre, la lumière semble se poursuivre, reportant le rendez-vous à l’image suivante mais laissant derrière elle les vestiges d’une beauté éclatante, fragments d’un voyage inoubliable. Professionnelle depuis plus de 45 ans elle est représentée dans de nombreuses galeries en France et à l’étranger.

Chapelle du Bourg Arradon Arradon 56610 Morbihan