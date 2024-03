Soirée Karaoké et Blind-test Bar Restaurant Le Ty Mad Saint-Tugdual, mardi 30 avril 2024.

Soirée Karaoké et Blind-test Bar Restaurant Le Ty Mad Saint-Tugdual Morbihan

Venez passer un moment convivial et musical en notre compagnie. Boisson et restauration sur place. Organisé par le Bar-Restaurant Le Ty Mad et le Comité des Fêtes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 19:30:00

fin : 2024-04-30 01:00:00

Bar Restaurant Le Ty Mad 12 Rue René le Grevès

Saint-Tugdual 56540 Morbihan Bretagne comitedesfetes.sainttugdual@gmail.com

L’événement Soirée Karaoké et Blind-test Saint-Tugdual a été mis à jour le 2024-03-19 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan