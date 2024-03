Stage de danse de Printemps Salle Omnisports Quiberon, mardi 30 avril 2024.

3 jours de stage de danse avec les chorégraphes et professeures Isabelle Payet et Morgane Thomas.

Disciplines Technique Jazz, Atelier contemporain, Comédie musicale et cours enfants (7-11 ans)

Spectacle de restitution en fin de stage (non obligatoire) .

Début : 2024-04-30 13:30:00

fin : 2024-04-30 18:30:00

Salle Omnisports Rue de Saint-Clément

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne compagnie.isabellepayet@gmail.com

